Cagliari cadavere nel porticciolo | è un ragazzo di 16 anni

Un giallo scuote Cagliari: il corpo di Mariano Olla, 16 anni, è stato ritrovato nel porto turistico di Su Siccu, a pochi metri dalla riva. La comunità di Sestu, sua città natale, piange la perdita di un giovane che ora sta lasciando molti dubbi e domande senza risposta. Mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia, l'intera città si stringe nel dolore, chiedendosi cosa possa aver portato a questo tragico epilogo.

Il cadavere del sedicenne è stato ritrovato a dieci metri dalla riva, nel porto turistico di Su Siccu, a Cagliari. Si chiamava Mariano Olla e viveva a Sestu. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire le dinamiche di questo tragico ritrovamento mentre la comunità di Sestu si stringe attorno ai cari del giovane.

