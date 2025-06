Cagliari accoltella il marito dopo una lite | arrestata e portata in Psichiatria L’uomo è in fin di vita

Una drammatica escalation di violenza scuote Maracalagonis, dove una donna di 54 anni avrebbe accoltellato il marito durante un acceso alterco. L’uomo, gravemente ferito, è ora in fin di vita e ricoverato in ospedale, mentre la donna è stata arrestata per tentato omicidio e portata in psichiatria. Un episodio che desta preoccupazione e chiede riflessione su temi di violenza domestica e salute mentale.

È stata arrestata per il reato di tentato omicidio la donna che stamattina a Maracalagonis, Comune della città metropolitana di Cagliari, ha accoltellato il compagno durante una furibonda lite in casa. Secondo quanto ricostruito nel corso dei primi accertamenti dei carabinieri, la donna, una 54enne casalinga, avrebbe colpito ripetutamente con un coltello il marito convivente di 61 anni, disoccupato, al culmine di una violenta discussione. L’uomo ha riportato lesioni multiple all’addome, alla schiena e agli arti superiori e inferiori. Ora è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata e pericolo di vita. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cagliari - marito - lite - arrestata

