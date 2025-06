Cafu | Vedrei bene Dodò al Milan Con Allegri squadra competitiva | PM VIDEO

Durante la Milano Football Week, Cafu ha espresso entusiasmo per il futuro del Milan, sottolineando come Dodò potrebbe integrarsi perfettamente con la squadra di Allegri, rendendo i rossoneri ancora più competitivi. Con l’esperienza e la passione dell’ex campione brasiliano, il club sembra puntare a un progetto ambizioso e vincente, pronto a scrivere nuove pagine di successi. E chissà, forse questa potrebbe essere la chiave per un nuovo ciclo trionfale.

Intervistato alla Milano Football Week, Cafu ha parlato così del Milan, del calciomercato dei rossoneri ma non solo. Presente alla Milano Football Week, Cafu ha parlato così del Milan, delle voci su Dodò, del calciomercato rossonero e dell'apporto che può dare Massimiliano Allegri. Un video del nostro Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cafu: “Vedrei bene Dodò al Milan. Con Allegri squadra competitiva” | PM VIDEO

In questa notizia si parla di: cafu - milan - dodò - allegri

Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù - Il Milan è in cerca di nuovi rinforzi per rinvigorire la propria rosa e ha messo nel mirino un giovane talento brasiliano, già paragonato al leggendario Cafù.