Cafu | Gattuso grinta per la Nazionale Io nello staff della Seleçao? Se Ancelotti chiama

Quando il talento e la grinta si incontrano, nasce la passione per la nazionale italiana. Cafu e Gattuso, due icone che hanno segnato la storia del calcio, incarnano l’impegno e la determinazione che caratterizzano il nostro sport. Se Ancelotti chiamasse, sarei pronto a contribuire a questa grande famiglia. Perché, in fin dei conti, scegliere tra Kakà e Totti è impossibile: entrambi sono leggende intramontabili.

L'ex terzino di Milan e Roma: "Impossibile scegliere tra Kakà e Totti. L'Inter ha sbagliato una sola gara stagionale, ma era quella che non poteva sbagliare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cafu: "Gattuso, grinta per la Nazionale. Io nello staff della Seleçao? Se Ancelotti chiama..."

Panchina Italia, spunta l'idea dei ragazzi del 2006 ? Daniele De Rossi è senza panchina dopo la separazione a inizio dell'ultima stagione con la Roma. Conosce la Nazionale non solo perché ne è stato una colonna, ma perché ha lavorato nello staff di

