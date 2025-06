Cafu | A Roma c’è pressione ma speriamo Gasperini possa fare bene

I primi giorni di casa Roma sono un vortice di riflessioni e strategie, mentre la società lavora con determinazione per costruire una squadra competitiva per il futuro. Tra rinnovi, retroscena e scelte importanti, Gasperini rappresenta la scommessa di questa rinascita, deciso a lasciarsi alle spalle Bergamo per affrontare nuove sfide. Ma sarà lui l’ingrediente segreto per tornare ai vertici? La risposta arriverà nelle prossime settimane.

Primi giorni di grandi riflessioni in casa Roma, con la società al lavoro a pieno regime per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Il tutto dovrà andare nelle mani di un Gasperini che, tra rinnovo con l'Atalanta e retroscena che poteva portarlo alla Juventus, ha scelto il progetto dei giallorossi per trovare stimoli ed ottenere nuovi successi lontano dalla confort zone di Bergamo. Di lui e non solo ha parlato Marcos Evangelista de Moraes, più comunemente conosciuto come Cafu, un nome associato da tutti ad uno dei terzini più forti della storia del calcio. "Il soprannome deriva da Cafuringa, giocava con la Fluminenese.

