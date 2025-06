Cade nel Ticino e muore a 30 anni

Tragedia nel Ticino: un uomo di circa 30 anni perde la vita nelle acque del fiume, coinvolgendo i Vigili del Fuoco di Legnano e Inveruno nelle delicate operazioni di recupero. La comunità si stringe intorno a questa triste vicenda, ancora avvolta nel mistero delle circostanze che hanno portato allo sfortunato epilogo. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa drammatica vicenda.

I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno hanno partecipato intorno alle 16 di questo pomeriggio alle operazioni di recupero del corpo privo di vita di un uomo di età apparente intorno ai 30 anni, annegato nelle acque del Ticino in una località non distante dal comune di Turbigo. Secondo alcune testimonianze, dei passanti lo avrebbero visto barcollare e poi cadere in un punto dove il fiume si interseca tra le province di Piemonte e Lombardia. L’uomo avrebbe cercato di nuotare per raggiungere la sponda, ma senza successo. Un uomo, grazie alla corrente favorevole, dopo averlo riportato a riva avrebbe tentato un massaggio cardiaco, ma senza successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cade nel Ticino e muore a 30 anni

