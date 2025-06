cade dalla scalinata 72enne ricoverata in codice rosso

Una tragica disavventura scuote Empoli: una donna di 72 anni è finita in codice rosso dopo una caduta dalle scale. Probabilmente inciampata e perdendo l’equilibrio, ha battuto violentemente la testa, richiedendo un intervento immediato all’ospedale San Giuseppe. La vicenda sottolinea l’importanza di attenzione e prevenzione nelle abitazioni. È importante restare vigili e adottare misure di sicurezza per evitare che simili incidenti si ripetano.

Avrebbe perso l’equilibrio, probabilmente dopo essere inciampata. Ed è così caduta dalla scalinata che stava scendendo, picchiando la testa. Questa la disavventura occorsa ad una donna di 72 anni, giovedì sera, poi trasportata in codice rosso all’ ospedale San Giuseppe di Empoli a seguito del grave trauma cranico riscontrato. Secondo quanto ricostruito nelle scorse ore, la settantaduenne in questione stava scendendo dalla gradinata che congiunge via Fontanelle e via Aldo Moro, con tutta probabilità per dirigersi presso il vicino parco urbano. Una normale passeggiata primaverile che ha presto preso una piega inaspettata e tutt’altro che positivo: ad un certo punto però sarebbe caduta, inciampando e finendo diversi gradini più in basso. 🔗 Leggi su Lanazione.it