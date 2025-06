Cade dalla bici e si frattura un braccio | soccorso un 17enne

Un'escursione tra le meraviglie di Aviano si è trasformata in un momento di emergenza per un 17enne, vittima di una caduta in bicicletta che gli ha procurato una frattura al braccio. Intorno alle 10 di sabato 14 giugno, il giovane è stato prontamente soccorso lungo il sentiero Fontanuzze, a quota 1100 metri, dimostrando come la prudenza sia fondamentale anche nelle avventure più amate. La sua condizione, pur delicata, ha comunque visto un tempestivo intervento di soccorso...

Un ciclista di 17 anni è rimasto ferito nella giornata di sabato 14 giugno durante un'escursione ad Aviano. È successo intorno alle 10 lungo il sentiero Fontanuzze in zona Castaldia, a quota 1100 metri. A seguito della caduta, si è procurato la frattura di un arto superiore. Il ragazzo ferito. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Cade dalla bici e si frattura un braccio: soccorso un 17enne

