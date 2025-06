Cadaveri a Villa Pamphili Rexal Ford e la donna trovata morta si erano sposati a Malta | cosa sappiamo

Recenti capitoli di un mistero avvolgono Villa Pamphili: Rexal Ford e la donna trovata senza vita potrebbero aver celebrato il loro matrimonio a Malta. Dai registri ufficiali, gli inquirenti sperano di risalire all’identità di questa coppia enigmatica, svelando finalmente i dettagli nascosti dietro una vicenda che tiene col fiato sospeso l’Italia. Cosa si nasconde dietro questa storia? Scopriamolo insieme.

Rexal Ford e la donna trovata morta a Villa Pamphili potrebbero essersi sposati a Malta: dai registri si potrebbe arrivare all'identità . 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cadaveri a Villa Pamphili, Rexal Ford e la donna trovata morta si erano sposati a Malta: cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - rexal - ford

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due Vai su Facebook

Villa Pamphili, la foto di Rexal Ford con la bambina: il controllo prima del ritrovamento https://iltempo.it/attualita/2025/06/14/news/villa-pamphili-rexal-ford-bambina-controllo-ritrovamento-chi-lha-visto-42985655/… via @IlTempo_official Vai su X

Villa Pamphili, i misteri su Rexal Ford. L'omonimia, la ferita alla testa e la prima segnalazione: «Mia moglie; Villa Pamphili, una nuova foto mostra Rexal Ford con la bambina in braccio il 5 giugno; Villa Pamphili, spunta una nuova foto di Rexal Ford: lo scatto con gli agenti di polizia durante un controllo.

Villa Pamphili, tutte le bugie di Rexal Ford alla polizia: «Siamo turisti americani, lei è mia figlia. Mia moglie? È partita»

Lo riporta msn.com: Con la mamma della bimba già morta da giorni, lui girava ancora tenendo la neonata in braccio ma senza riuscire a consolarla.