Cadavere trovato in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida | è di Mariano Olla aveva 16 anni Sul corpo nessuna violenza

L’attonita comunità di Cagliari si trova di fronte a un enigma inquietante: il corpo di Mariano Olla, 16 anni, trovato senza segni di violenza nel porticciolo di Su Siccu. Un episodio che scuote le coscienze e solleva domande sulle circostanze della tragica perdita. Mentre le autorità indagano, resta il dolore di una famiglia e l’incertezza di una comunità che desidera fare luce su questa tragica vicenda.

Un cadavere è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Si tratta di Mariano Olla, un 16enne di Sestu, comune della Città metropolitana di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cadavere trovato in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida: è di Mariano Olla, aveva 16 anni. Sul corpo nessuna violenza

In questa notizia si parla di: cadavere - acqua - porticciolo - turistico

Malore in mare, i bagnanti vedono un cadavere galleggiare in acqua e chiamano i soccorsi: la turista tedesca era in vacanza con il nipote - Un tragico episodio ha scosso il litorale di Bibione Pineda, dove una turista tedesca di 70 anni è stata trovata senza vita in mare.

Cagliari, cadavere di un ragazzo ripescato in acqua al porticciolo turistico Vai su X

Cagliari, cadavere ritrovato in acqua in porticciolo turistico: sarebbe di un ragazzo minorenne; Cadavere in acqua al porto turistico di Su Siccu a Cagliari, sarebbe un minorenne: il primo esame e l'ipotesi; Cagliari, trovato in acqua nel porticciolo turistico il cadavere di un 16enne.

Giovane morto in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida. Il cadavere trovato dai bagnanti sotto choc - Un cadavere è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Segnala msn.com

Cagliari, cadavere ritrovato in acqua in porticciolo turistico: sarebbe di un ragazzo minorenne - Si tratta, secondo i primi accertamenti, del corpo di un giovane, forse minorenne ma gli accertamenti de ... Si legge su msn.com

Cagliari, cadavere di un ragazzo ripescato in acqua al porticciolo turistico - L'allarme è scattato all'alba vicino al vecchio stadio Sant'Elia quando è stato visto il corpo in acqua all'altezza della spiaggetta diet ... Riporta msn.com