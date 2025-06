Cadavere senza testa sul Brennero la svolta dopo di 17 anni | Alfonso Porpora confessa l’omicidio del genero

Dopo 17 anni di mistero e suspense, il caso del cadavere senza testa trovato sul Brennero si risolve con una confessione choc. Alfonso Porpora, 61 anni, già condannato in Germania, ha finalmente ammesso l’omicidio del genero, portando alla luce un inquietante intreccio di delitti e segreti nascosti tra le montagne dell’Alto Adige. Una svolta che cambierà per sempre le sorti di questa intricata vicenda.

A distanza di 17 anni, uno dei casi più oscuri e inquietanti dell' Alto Adige ha finalmente trovato soluzione. Grazie a una lunga e complessa indagine internazionale, la polizia tedesca e quella italiana sono riuscite a collegare il cadavere senza testa ritrovato lungo l' autostrada del Brennero nel 2008 a un serial killer già condannato all'ergastolo in Germania: Alfonso Porpora, 61 anni, originario della Sicilia. Porpora, che sta scontando la sua pena nel carcere tedesco di Ellwangen per tre efferati omicidi, ha confessato recentemente un ulteriore delitto, gettando nuova luce su uno dei misteri irrisolti che per anni avevano tormentato le autorità altoatesine.