Cadavere in acqua al porto turistico di Su Siccu a Cagliari sarebbe un minorenne | il primo esame e l' ipotesi

Un nuovo mistero scuote il porto turistico di Su Siccu a Cagliari: il ritrovamento di un cadavere di un minorenne, senza segni di violenza, apre molte domande. Le autorità hanno avviato le prime indagini e l'ipotesi principale è quella di un tragico incidente. La comunità resta in attesa di ulteriori approfondimenti per fare luce su questa triste vicenda, mentre si cerca di capire cosa abbia portato a questa drammatica scoperta.

Il corpo di un giovane √® stato ripescato nelle acque del porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Non ci sarebbero segni di violenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Cadavere in acqua al porto turistico di Su Siccu a Cagliari, sarebbe un minorenne: il primo esame e l'ipotesi

In questa notizia si parla di: turistico - siccu - cagliari - cadavere

Cadavere in acqua al porto turistico di Su Siccu a Cagliari, sarebbe un minorenne: il primo esame e l'ipotesi; Mistero a Cagliari: cadavere rinvenuto al porticciolo di Su Siccu; Cadavere ritrovato in acqua in porticciolo turistico a Cagliari.

Cagliari, cadavere ritrovato in acqua in porticciolo turistico: sarebbe di un ragazzo minorenne - Si tratta, secondo i primi accertamenti, del corpo di un giovane, forse minorenne ma gli accertamenti de ... Secondo gazzettadiparma.it

Cadavere in acqua al porto turistico di Su Siccu a Cagliari, sarebbe un minorenne: il primo esame e l'ipotesi - Il corpo di un giovane è stato ripescato nelle acque del porticciolo di Su Siccu, a Cagliari. Da virgilio.it

Mistero in mare a Su Siccu, trovato il cadavere di un giovane - Il corpo senza vita di un giovane è stato recuperato questa mattina nello specchio di mare di Su Siccu a Cagliari. Riporta sardiniapost.it