Cadavere di un minorenne trovato in acqua in un porticciolo turistico

Tragedia nel cuore di Cagliari: un giovane, forse minorenne, è stato trovato senza vita nel porticciolo turistico di Su Siccu. La scoperta sconvolge la comunità e solleva interrogativi sulle circostanze di questa drammatica perdita. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli e fare luce su quanto accaduto, mentre il dolore si diffonde tra amici e familiari. La vicenda rimane avvolta nel mistero, lasciando aperti molti interrogativi...

Un cadavere è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Si tratta, secondo i primi accertamenti, del corpo di un giovane, forse minorenne ma gli. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cadavere di un minorenne trovato in acqua in un porticciolo turistico

In questa notizia si parla di: cadavere - minorenne - acqua - porticciolo

Cagliari, cadavere ritrovato in acqua in porticciolo turistico: sarebbe di un ragazzo minorenne; Mistero a Cagliari: cadavere rinvenuto al porticciolo di Su Siccu; Ospedale Galliera, verso l’addio l’oncologo Andrea De Censi Offerta dal Portogallo.

Cadavere di un minorenne trovato in acqua in un porticciolo turistico - Un cadavere è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Segnala leggo.it

Cadavere in mare a Taranto, è il 64enne scomparso - dopo che aveva ormeggiato la sua imbarcazione nel porticciolo. Si legge su rainews.it

Marina di Carrara, cadavere di un giovane trovato in acqua - L'allarme lanciato poco dopo le 16 da una donna che ha visto il corpo esanime del ragazzo. Riporta lanazione.it