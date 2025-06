Cadavere di un giovane recuperato in mare davanti a porticciolo turistico a Cagliari

Un drammatico ritrovamento scuote Cagliari: nelle acque di fronte al porticciolo turistico di Su Siccu, è stato recuperato il corpo di un giovane. La comunità si interroga sulle circostanze di questa tragica vicenda, mentre le autorità investigative lavorano per fare luce su quanto accaduto. La notizia mette in evidenza l’importanza di approfondire i fatti e garantire giustizia. Continua a leggere per saperne di più.

Un cadavere è stato recuperato in mare davanti al porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Si tratta, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, del corpo di un giovane. La vittima dimostrerebbe tra i 16 e i 20 anni, potrebbe quindi anche essere minorenne. Gli accertamenti della Polizia sono tutt'ora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

