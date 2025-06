caccia ricorso respinto resta il divieto sui valichi

La battaglia sulla caccia in Lombardia si infiamma: il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, mantenendo il divieto sui 475 valichi montani durante le rotte migratorie. Mentre si attende la sentenza di merito il 9 ottobre, la stagione venatoria resta bloccata su gran parte del territorio. Una scelta che ha scatenato reazioni accese tra sostenitori e oppositori, aprendo un capitolo delicato e controverso nel dibattito ambientalista e venatorio.

Niente sospensiva del divieto di caccia su 475 valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna in Lombardia. Per la decisione di merito bisogna aspettare il 9 ottobre (a stagione avviata), ma di fatto per ora la caccia resta chiusa su un’ampia porzione di territorio lombardo, perchĂ© il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di Regione Lombardia e associazioni venatorie. Una decisione che ha scatenato un putiferio, innanzitutto tra i cacciatori che puntano il dito, a questo punto, verso Regione e Governo (in particolare il Ministero dell’Agricoltura perchĂ©, per ragioni politiche, è stata cassata la proposta Bruzzone in commissione Agricoltura che avrebbe risolto la questione valichi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it