Caccia il Consiglio di Stato conferma lo stop Beduschi insorge

Il divieto di caccia in 475 valichi montani resta in vigore almeno fino al 9 ottobre, dopo la decisione del Consiglio di Stato di respingere la richiesta di sospensione avanzata dalla Regione Lombardia. La scelta riaccende il dibattito sulla tutela ambientale e le attività rurali, con critiche attente e preoccupate. Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, si mostra critico, sottolineando come questa decisione possa influire negativamente sulle iniziative locali. In un contesto così delicato, è fondamentale trovare un equilibrio tra conservazione e sviluppo.

Il divieto di caccia in 475 valichi montani resta in vigore almeno fino al 9 ottobre. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto la richiesta della Regione Lombardia di sospendere in via cautelare la misura decisa dal Tar. Tutto rimandato alla decisione di merito, fissata proprio al 9 ottobre. Un'ordinanza, quella del Consiglio di Stato, che riaccende il dibattito al Pirellone. Critico Alessandro Beduschi, assessore regionale all'Agricoltura: "In generale Regione Lombardia evita di commentare le decisioni della magistratura. Tuttavia, di fronte a un provvedimento che conferma il divieto di caccia su 475 valichi montani, non possiamo esimerci dal rilevare come tale scelta comporti una responsabilità che non è solo di natura giuridica, ma anche sociale e ambientale.

