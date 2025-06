Caccia al nuovo regista | scoppia il primo derby di mercato della Madonnina

Mentre la stagione calcistica si conclude, si apre un nuovo palcoscenico di rivalità: il mercato. La caccia al nuovo regista infiamma Milano, trasformando il derby tra Inter e Milan in un’entusiasmante sfida anche fuori dal campo. Le due squadre si sfidano non solo sul terreno di gioco, ma ora anche nelle strategie di acquisti, promettendo scintille e sorprese. Chi riuscirà a conquistare il centro nevralgico del progetto? Scopriamolo insieme.

Finita la stagione, inizia il gioco di sguardi e incroci sottili. Adesso i derby si spostano sul mercato e in particolare ce n’è uno che potrebbe ravvivare la rivalità fra le due milanesi Caccia al nuovo regista: scoppia un nuovo derby della Madonnina (Foto: Ansa) – serieanews.com Inter e Milan si sono affrontate cinque volte quest’anno sul campo: Supercoppa, Coppa Italia e le sfide di campionato. Cinque derby che hanno visto trionfare i rossoneri, una piccola consolazione in una stagione per il resto completamente fallimentare. Eliminare i cugini da Supercoppa e Coppa Italia è stato un piccolo successo per Sergio Conceiçao, così come per i tifosi è stato dolce avere la meglio anche nei derby di campionato. 🔗 Leggi su Serieanews.com