Busamen Gachi-Fighter | arriva l' anime che premia il personaggio brutto che non può toccare le ragazze

Preparati a scoprire un anime rivoluzionario che sfida le convenzioni: Busamen Gachi-Fighter, in arrivo il 6 luglio, premia la bruttezza e l'inaspettato. Square Enix porta in scena un protagonista che, scegliendo di essere "brutto", diventa invincibile in un mondo dove l'apparenza non è tutto. Un'occasione unica per riflettere sui valori superficiali e riscoprire il coraggio di essere diversi. Restate sintonizzati, perché questa serie cambierà il modo di vedere gli eroi!

Square Enix ha pubblicato aggiornamenti sull'adattamento anime del manga con il personaggio caratterizzato da tutti gli standard di "bruttezza", comprese le debolezze con l'altro sesso. Il nuovo anime Busamen Gachi-Fighter, in arrivo il 6 luglio, ribalta i canoni di molti anime: il protagonista sceglie di essere brutto per evitare le donne, ma si ritrova in un mondo dove questa scelta lo rende invincibile. Con un'ambientazione fuori dagli schemi, la serie promette una narrazione sopra le righe e decisamente fuori dal comune. Busamen Gachi-Fighter: l'anime in cui la bruttezza diventa superpotere In un panorama affollato di protagonisti bellocci, carismatici e involontariamente circondati da harem, Busamen Gachi-Fighter arriva come un pugno nello stomaco ai cliché dell'isekai moderno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Busamen Gachi-Fighter: arriva l'anime che premia il personaggio "brutto" che non può toccare le ragazze

In questa notizia si parla di: anime - busamen - gachi - fighter

Busamen Gachi-Fighter: arriva l'anime che premia il personaggio brutto che non può toccare le ragazze; Busamen Gachi-Fighter: full trailer per l’isekai dove essere brutti è una strategia; Il secondo singolo di Miyu Kaneko, Bandage, uscirà in digitale il 7 luglio! È stato scelto come sigla di chiusura per l'anime televisivo Busamen Gachi Fighter, che andrà in onda a luglio!.

Busamen Gachi-Fighter: arriva l'anime che premia il personaggio "brutto" che non può toccare le ragazze - Fighter, in arrivo il 6 luglio, ribalta i canoni di molti anime: il protagonista sceglie di essere brutto per evitare le donne, ma si ritrova in un mondo dove questa scelt ... Segnala msn.com

Busamen Gachi-Fighter: l’anime che sfida i cliché con un protagonista anti-eroe - Fighter", anime innovativo con protagonista Shigeru Yoshioka, un ex venditore che trasforma la bruttezza in superpotere, esplorando temi di bellezza e relazio ... ecodelcinema.com scrive

Uglymug, Epicfighter Receives TV Anime - It was announced that Ryou Hiromatsu’s Uglymug, Epicfighter (Busamen Gachi Fighter) novel series has received a television anime adaptation! Segnala theouterhaven.net