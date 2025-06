Bus notturno in Darsena ecco ‘Viareggio by Night’ per spostarsi in sicurezza

Vivi la movida di Viareggio in tutta sicurezza e senza stress con il nuovo bus notturno 'Viareggio by Night'. Questa linea urbana, in partenza dalla prossima settimana, offre un modo comodo e sostenibile per raggiungere i locali della Darsena, riducendo traffico e rischi sulle strade. Un'opportunità imperdibile per godersi l’estate in modo responsabile e divertente. Per andare dalla stazione in...

Viareggio, 14 giugno 2025 – L’estate imminente porta in dote una nuova opportunitĂ per chi vuol vivere la movida in modo sicuro. Dalla prossima settimana prende servizio ’ Viareggio by Night ’, linea urbana notturna che permetterĂ di raggiungere i locali della Darsena decongestionando il traffico e aumentando in modo esponenziale la sicurezza su strada. Tra l’altro, con un occhio all’ambiente, che non guasta mai: per andare dalla stazione in Darsena, con l’auto si immettono in atmosfera circa 600 grammi di CO2; col bus 303, poco piĂš della metĂ . Inoltre, la nuova linea notturna viareggina si collegherĂ , tramite la fermata di piazza d’Azeglio, con il ’Lungomare by Night’, l’autobus di 18 metri che batte tutta la costa, da Torre del Lago a Marina di Carrara, e per il quale soltanto l’anno scorso sono stati staccati 17mila biglietti. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Bus notturno in Darsena, ecco ‘Viareggio by Night’ per spostarsi in sicurezza

