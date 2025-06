Bus in fiamme sull’autostrada A16 | tutti salvi i 28 passeggeri

un esempio di coraggio e tempestività che ha evitato una tragedia. Mentre le fiamme avvolgevano il bus sull’A16, l’autista ha agito prontamente, assicurando la salvezza di tutti i 28 passeggeri. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere la calma e reagire prontamente in situazioni di emergenza. La sicurezza sulle strade dipende anche dalla prontezza di chi guida.

Erano in viaggio da Napoli ad Avellino quando, poco prima di imboccare la galleria di Monteforte Irpino dell’ A16 Napoli-Canosa, il bus su cui viaggiavano ha preso fuoco. Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza: tutti salvi i 28 passeggeri. Grazie alla tempestività dell’autista nel lanciare l’allarme, i passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo, di proprietà di una agenzia privata, prima che venisse avvolto dalle fiamme. Sono intervenuti sul posto la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo, propagatosi anche alla vegetazione circostante la carreggiata. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che ha provocato solo forti rallentamenti nel traffico in direzione di Avellino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bus in fiamme sull’autostrada A16: tutti salvi i 28 passeggeri

