Bus in corsa si incendia sull'A16 Napoli-Bari | 28 passeggeri fuggono a piedi in autostrada

Un episodio drammatico sull’autostrada A16: un bus in corsa si incendia, costringendo 28 passeggeri a fuggire a piedi tra le fiamme. La prontissima reazione dei viaggiatori ha evitato il peggio, ma l’incidente ha acceso ancora una volta i riflettori sulla sicurezza su strada. Per scoprire come si sono verificati i fatti e quali misure sono state adottate, continua a leggere.

Bus Napoli-Avellino si incendia sull'autostrada A16, all'altezza di Monteforte Irpino. Salvi i 28 passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendia - napoli - passeggeri - autostrada

Un pullman di linea partito da Napoli questa mattina e diretto ad Avellino ha preso fuoco sull’A1 poco prima di imboccare la galleria all’altezza di Monteforte Irpino. Illesi i passeggeri che per fuggire alle fiamme sono scesi dal mezzo e hanno proseguito a piedi Vai su Facebook

Bus in corsa si incendia sull’A16 Napoli-Bari: 28 passeggeri fuggono a piedi in autostrada; In autostrada va a fuoco bus con 28 passeggeri: il gesto dell'autista è risolutivo; Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri - VIDEO.

Bus in corsa si incendia sull’A16 Napoli-Bari: 28 passeggeri fuggono a piedi in autostrada - Avellino si incendia sull’autostrada A16, all’altezza di Monteforte Irpino. Lo riporta fanpage.it

Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri - VIDEO - Canosa, nei pressi della galleria di Monteforte Irpino, dove un pullman appartenente a un’agenzia privata di viaggi ha preso fuoco poco prima di ... Come scrive napolitoday.it

In autostrada va a fuoco bus con 28 passeggeri: il gesto dell'autista è risolutivo - sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto completamente dalle fiamme ... Secondo msn.com