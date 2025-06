Buon compleanno Noemi | a Francavilla al Mare una festa di amore speranza e solidarietà

Buon compleanno, Noemi! A Francavilla al Mare, si celebra una festa ricca di amore, speranza e solidarietà, un’occasione speciale che unisce comunità e cuore. La partecipazione entusiasta di tutti dimostra come il calore umano possa fare la differenza, sostenendo i sogni e le battaglie di tanti bimbi, come la piccola Noemi, nel loro cammino di speranza. A comunicarlo è.....

Si prevede una grande partecipazione alla festa di compleanno della piccola Noemi Sciarretta. Anche quest’anno il buon senso del pubblico ha trionfato, contribuendo alla ricerca e alla felicità di tanti bimbi che, come Noemi, combattono contro le difficoltà quotidiane. A comunicarlo è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “Buon compleanno Noemi”: a Francavilla al Mare una festa di amore, speranza e solidarietà

