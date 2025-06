Buon compleanno Donald Trump Romolo Petullà Gianna Nannini…

Oggi celebriamo con gioia e affetto i compleanni di personaggi straordinari che hanno lasciato il segno nel nostro cuore e nella cultura. Da Donald Trump a Gianna Nannini, passando per campioni dello sport, artisti e personalità di spicco, ogni nome rappresenta un universo di talento e passione. Auguri a tutti loro: che questa giornata sia ricca di sorrisi e ricordi indimenticabili, perché ogni compleanno è un'occasione speciale per rinnovare energia e sogni.

Buon compleanno Donald Trump, Romolo PetullĂ , Gianna Nannini, Francesca Colesanti, Francesco Guccini, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Marisa Brando, Laura Efrikian, Luigi Cagni, Massimo Introvigne, Giovanna Botteri, Luigi Casero, Flavio Gulinelli, Enrico Fabbro, Boy George, Marco Armani, Cristiana Lionello, Andrea Icardi, Paolo Arrigoni, Paolo Lanza, Steffi Graf, Giovanni Esposito, Lia Capizzi, Michele Fini, Massimo Oddo, Vittorio Brumotti, Nicola Nocella, Daniele Cinciarini, Alessia Reato, Federica Sbrenna, Angelo Esposito, Furio Pergolani, Federico di Francesco. Oggi 14 giugno compiono gli anni: Francesca Colesanti, giornalista; Romolo PetullĂ , operatore sanitario; Marisa Brando, cantante; Carlo Gandini, ex bobbista, alpinista; Laura Efrikian, attrice, annunciatrice tv; Gianpiero Gamaleri, giornalista, sociologo; Francesco Guccini, cantautore, musicista, scrittore; Luisa Muraro, filosofa, scrittrice; Luciano de Paolis, ex bobbista; Cosimo d’Arrigo, generale; Giuliano de Risi, giornalista; Paolo Lassini, funzionario; Donald Trump, presidente Usa; Agostino de Romanis, pittore; Sandro Donati, allenatore atletica leggera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Donald Trump, Romolo PetullĂ , Gianna Nannini…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno - donald - trump

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

…e poi lo hanno scelto per interpretare Padre Pio Buon compleanno al mitico #ShiaLaBeouf, oggi 39 anni e sempre fuori dagli schemi! Vai su Facebook

Buon compleanno Donald Trump, Romolo Petullà , Gianna Nannini…; La parata militare prevista da Trump per il suo compleanno solleva delle perplessità ; Carri armati, Black Hawk e la storia dell’esercito. La parata di Trump.

Buon Compleanno all'Esercito degli Stati Uniti: una lettera (beffarda) a Trump - James Grady (autore di "I sei giorni del Condor" divenuti TRE nell'omonimo film di Sidney Pollack e del nuovo romanzo "American Sky" tra gli altri) sbeffeggia la parata militare per il compleanno di T ... Segnala globalist.it

Trump e la parata militare oggi a Washington: "Se ci saranno proteste userò la forza" - Il maltempo, però, minaccia la festa del tycoon che proprio in questa giornata compie 79 anni ... Si legge su msn.com

Buon compleanno a me! L'idea della mega parata militare per il compleanno di Trump solleva le sopracciglia - Il 14 giugno è anche il 79esimo compleanno del Presidente Donald Trump, una coincidenza che la Casa Bianca non ha perso tempo a cogliere come un'opportunità per realizzare il desiderio a lungo ... Si legge su it.euronews.com