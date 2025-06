Bugetti l’inchiesta di corruzione a Prato | dall’acqua alla fognatura fino all’ex Memorino le contestazioni dei pm

Un'intricata rete di corruzione scuote Prato: dalle fogne all’acqua, passando per concessioni e favori politici. Bugetti, ex consigliera e sindaca, è ora al centro di un’ampia inchiesta che svela un sistema di scambi tra imprenditori e politici, tra voti, contributi e promesse di lavori. Ma quali sono esattamente le accuse? Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata indagine, che rischia di cambiare il volto della città.

Prato, 14 giugno 2025 – Dalle fogne all’acqua, al campo da dare in concessione a una serie di “ favori ” fatti quando Bugetti era consigliera regional e e poi sindaca. Dall’altra parte c’è l’ imprenditore, conosciuto, che promette di portare voti, offre un lavoro part time e finanzia la campagna elettorale. Bugetti indagata, quali sono le accuse: “Contributi elettorali e voti (dalla massoneria) in cambio di favori” Da una parte il privato, dall’altra il funzionario pubblico. Sono queste a grandi linee le contestazioni che la Dda di Firenze muove a Ilaria Bugetti e a Riccardo Matteini Bresci, entrambi indagati per corruzione e sui cui pendono due richieste di misura cautelare: i domiciliari per lei (per inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione), il carcere per lui (che da poco ha patteggiato una condanna sempre per corruzione). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bugetti, l’inchiesta di corruzione a Prato: dall’acqua alla fognatura fino all’ex Memorino, le contestazioni dei pm

In questa notizia si parla di: bugetti - prato - acqua - inchiesta

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

Inchiesta della Dda di Firenze partita da una discarica abusiva vicino al campo nomadi di via Ciliegiole a Pistoia: tra i cinque indagati anche un uomo residente nell'area di viale Marconi a Prato Vai su Facebook

Bugetti, l’inchiesta di corruzione a Prato: dall’acqua alla fognatura fino all’ex Memorino, le contestazioni dei pm; Prato, la sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione; Indagata la sindaca di Prato, inchiesta della Dda per corruzione.

Bugetti, l’inchiesta di corruzione a Prato: dall’acqua alla fognatura fino all’ex Memorino, le contestazioni dei pm - I fatti riferiti dalla procura vanno dal 2020 fino al febbraio di quest’anno quando Bugetti era già in carica. Si legge su lanazione.it

Indagata la sindaca di Prato, ipotesi di corruzione per Bugetti. “Favorì un imprenditore tessile” - Il pm di Firenze chiede i domiciliari per lei e il carcere per Riccardo Matteini Bresci. Riporta msn.com

Indagata la sindaca di Prato, inchiesta della Dda per corruzione - La Procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Pd), con l'accusa di corruzione nell'ambito di un inchiesta - Si legge su ansa.it