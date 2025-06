Bugaro si candida con Fratelli d’Italia | Sanità e Infrastrutture priorità per la regione Prima di Acquaroli eravamo una colonia dell’Emilia Romagna

Giacomo Bugaro torna in campo con entusiasmo, deciso a portare un cambio di passo alle Marche. Dopo un decennio lontano dalla scena politica, si ricandida con Fratelli d’Italia nelle aree strategiche di sanità e infrastrutture, un impegno che nasce dal profondo amore per le sue terre. Prima di Acquaroli, le Marche erano viste come una colonia dell’Emilia Romagna. Ora, con Bugaro, si apre un nuovo capitolo di speranza e rinnovamento.

ANCONA - «Torno a fare politica per amore delle Marche con grande impegno e spirito di servizio». Ha esordito così Giacomo Bugaro, che dopo essersi allontanato per 10 anni dai riflettori torna per schierarsi, da indipendente, al fianco del presidente Francesco Acquaroli, come candidato nella.

