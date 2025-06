Buffon scioglie le riserve | Gattuso è la migliore scelta possibile per la Nazionale

Dopo una brillante vittoria dell'Under 21 contro la Slovacchia, Buffon svela le sue opinioni sul futuro della Nazionale. La sua analisi mette in evidenza come Gattuso rappresenti la miglior scelta possibile per guidare gli azzurri verso nuovi traguardi. Ora, con questa decisione, si apre un nuovo capitolo ricco di speranze e ambizioni. La strada verso il successo è finalmente tracciata, e il futuro lucente di questa squadra comincia a prendere forma.

Dopo la vittoria dell'Under21 contro la Slovacchia, il capo delegazione azzurro parla della scelta del nuovo commissario tecnico.

