Buffon in visita all' Under 21 | Appartenenza attaccamento e passione | questo vorrei vedere

Buffon in visita agli Under 21, un incontro che trasmette appartenenza e passione, un momento di grande emozione nel mondo del calcio. L'ex leggenda ha elogiato il collega Desplanches, definendolo un portiere moderno e promettente. Le parole di Buffon sono un incoraggiamento a confermare talento e dedizione: questo è ciò che ci aspettiamo per il futuro della nazionale.

L'ex portiere ha fatto i complimenti al collega Desplanches: "È un portiere moderno, mi piace molto: ora deve solo confermarsi".

"Non vi chiedo di vincere, ma senso di appartenenza, grande attaccamento e grandissima passione". Lo ha detto il capo delegazione della nazionale maggiore, Gianluigi Buffon, ai ragazzi della Under 21 prima della partita contro la Slovacchia.

Buona la prima per l'under-21: un gol di Baldanzi lancia gli azzurrini

VIDEO - Buffon fa visita a Baldanzi e Pisilli nel ritiro dell'Italia Under 21 - Il Capo Delegazione dell'Italia ha incontrato gli azzurrini in vista della sfida di questa sera alle 21 contro la Slovacchia, decisiva per il passaggio del turno

Il figlio di Gigi Buffon entra nell'under 18 della Nazionale (ma non quella italiana)