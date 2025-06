Buffon ‘annuncia’ Gattuso come nuovo CT | La scelta migliore

L’attesa è finita: durante la vittoria dell’Italia Under 21 sulla Slovacchia, Gianluigi Buffon ha svelato il nome del nuovo commissario tecnico azzurro. Una scelta che ha già fatto discutere e entusiasmare gli appassionati di calcio: Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Nazionale. La sua passione, esperienza e carisma lo rendono il candidato ideale per guidare l’Italia verso nuovi traguardi. È arrivato il momento di credere nel futuro!

