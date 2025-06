Bufera sull’esibizione di Shiva | Condannato ma il Comune finanzia

Una bufera si abbatte su Casalgrande dopo l’esibizione di Shiva, rapper condannato ma comunque finanziato dal Comune durante il ‘Mosa Festival’. Le proteste si moltiplicano, alimentate da accuse di doppio standard e controversie sulla scelta artistica. La città si divide tra libertà di espressione e sensibilità pubblica, sollevando un dibattito acceso che potrebbe avere ripercussioni durature. Ma quali sono realmente i limiti della libertà artistica?

Polemiche a Casalgrande dopo il concerto del rapper Andrea Arrigoni in arte Shiva durante il ‘ Mosa festival ’. Non sono mancate le proteste dopo il concerto di giovedì sera del 25enne Arrigoni. A criticare la presenza del rapper milanese è Gabriele Torricelli, ex consigliere comunale di maggioranza del Partito Democratico. "A Casalgrande – dice Torricelli – si è esibito il rapper Andrea Arrigoni, condannato a sei anni e sei mesi di carcere per tentato duplice omicidio. A Casalgrande spesso sono organizzate iniziative lodevoli per la legalità: ora sono però sorpreso per la presenza di Arrigoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it