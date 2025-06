bufera sulla sindaca di prato un rapporto patologico con matteini bresci quel pranzo riservato prima delle regionali

Una bufera si abbatte sulla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, al centro di un inquietante rapporto patologico con Riccardo Matteini Bresci. Dai sospetti di favori politici all'incontro riservato prima delle regionali, emergono dettagli che scuotono l’intera città . Le indagini dei pm fiorentini gettano luce su un intreccio pericoloso tra potere e influenze illicitte. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando aperta una domanda: fino a dove arrivano i legami tra politica e malavita?

Prato, 14 giugno 2025 – “Un rapporto patologico ”. “La messa a disposizione del pubblico ufficiale Ilaria Bugetti ” in favore dell’imprenditore (e amico) Riccardo Matteini Bresci. E’ la sintesi che i pm dell’Antimafia di Firenze (Nastasi, Gestri, Boscagli) fanno del “ rapporto speciale ” che esiste fra i due indagati dimostrando come, secondo le accuse, Matteini Bresci usasse le “sue conoscenze presso la rappresentate politica per ottenere benefici personali e come lei, dall’altra parte, obbedisca” alle richieste. Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari Una “disponibilità ”, che secondo i pm, ha radici datate nel tempo e che si giustifica e si alimenta “in ragione di un legame storico e personale fra gli indagati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it