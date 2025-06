Buchanan assenza concordata al Mondiale per Club! Il mercato alla finestra

Tajon Buchanan, talento emergente dell’Inter, salta il Mondiale per Club a causa di un accordo tra il club e la federazione canadese, che lo vedrà protagonista alla Gold Cup. La scelta strategica permette al calciatore di consolidare la propria crescita internazionale, dimostrando come l’ottimizzazione degli impegni sia fondamentale nel calcio moderno. Un esempio di come le collaborazioni tra club e nazionali possano favorire lo sviluppo dei giovani talenti.

Tajon Buchanan salta il Mondiale per Club. Da tempo c'era un accordo tra Inter e la federazione canadese per gli impegni di giugno del laterale nordamericano. ASSENTE – Tajon Buchanan non sarà tra i convocati dell'Inter per il prossimo Mondiale per Club. La decisione è frutto di un'intesa preesistente tra il club nerazzurro e la federazione calcistica canadese, che garantirà al laterale la partecipazione alla Gold Cup, ritenuta un appuntamento fondamentale per la nazionale nordamericana. L'accordo era stato definito già da tempo, ancor prima della pianificazione per il torneo FIFA. La priorità era stata concessa alla competizione continentale, ritenuta cruciale per il percorso internazionale del Canada.

In questa notizia si parla di: buchanan - mondiale - club - assenza

