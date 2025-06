Bruno Cirillo | Vidi la testata di Zidane a Materazzi e pensai | allora non sono io Ma si è scusato

Bruno Cirillo, ex calciatore di successo e oggi procuratore, ci apre le porte di una carriera ricca di aneddoti e ricordi indimenticabili. Dalla celebre immagine con Ronaldo al dialogo con Materazzi dopo il famoso episodio, fino ai messaggi con Antonio Conte, la sua storia è un viaggio tra passione, emozioni e riflessioni sul mondo del calcio. Scopriamo insieme i retroscena di un protagonista che ha vissuto in prima persona momenti iconici dello sport.

Intervista a Bruno Cirillo, ex calciatore con oltre 180 presenze in Serie A e oggi procuratore, tra storie e aneddoti. Da foto con Ronaldo al rapporto con Materazzi dopo il celebre pugno, fino ai messaggi recenti con Antonio Conte: "Mi ha sempre risposto in un modo". 🔗 Leggi su Fanpage.it