Brucia un container al porto | fiamme sospette

Un incendio sospetto ha devastato un container al porto di via Enzo Vanoni, distruggendo centinaia di paia di scarpe appena sbarcate. Le fiamme, improvvise e voraci, hanno causato grande preoccupazione tra residenti e autorità . Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che stanno indagando sulle cause di questo atto potenzialmente doloso. La scena rimane sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Container in fiamme al porto, bruciate centinaia di paia di scarpe appena arrivate via nave. E’ successo giovedì sera, in via Enzo Vanoni, davanti alla ex Tubimar distrutta dalle fiamme nel 2020. Il blocco in ferro era stata parcheggiato sulla strada, sopra ad un rimorchio non munito di motore. Improvvisamente è stato visto emettere del fumo che proveniva dall’interno. Alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate due autobotti dei pompieri che per spegnere le fiamme, che avevano avvolto parte del mezzo, hanno provveduto allo smassamento del carico presente all’interno per agevolare le operazioni di spegnimento occupandosi poi anche della bonifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brucia un container al porto: fiamme sospette

