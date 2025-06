Brucia l' abitazione tutti sono fuori casa Nessun ferito danni ingenti

Un incendio devastante ha colpito un'abitazione a Caselle di Santa Maria di Sala, in via Cavin 213, sabato sera intorno alle 19. Fortunatamente, tutti erano fuori casa e nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. I vigili del fuoco di Mestre e Mira sono intervenuti rapidamente con autopompe e autobotti per domare le fiamme. La situazione è sotto controllo, ma le cause restano ancora da accertare.

Brucia l'abitazione, tutti sono fuori casa. Nessun ferito, danni ingenti

