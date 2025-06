Bronzo Batini nella giornata d' esordio degli Europei di scherma

Genova si illumina con una medaglia di bronzo per l’Italia nella giornata d’esordio degli Europei di scherma. Martina Batini, protagonista indimenticabile, porta a casa un risultato eccezionale, dimostrando talento e determinazione. La sua performance apre ufficialmente questa entusiasmante rassegna continentale, promettendo emozioni e competizioni avvincenti. Un inizio di grande livello che scalda il cuore degli appassionati e rafforza la nostra tradizione scherma.

