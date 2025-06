Brindisi in migliaia ai funerali del carabiniere ucciso | Ha speso sua vita per il bene

In un’atmosfera di commozione e rispetto, migliaia di brindisini si sono riuniti per rendere omaggio al carabiniere scomparso, simbolo di dedizione e sacrificio. La cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria della Chiesa ad Ostuni ha visto la presenza di figure altisonanti come il presidente Sergio Mattarella e il ministro Guido Crosetto, sottolineando l’importanza di un gesto collettivo di gratitudine e stima verso chi ha dedicato la propria vita alla tutela della comunità.

L'omelia nella chiesa di Santa Maria della Chiesa, a Ostuni. Presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

