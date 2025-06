Brindisi i funerali del carabiniere ucciso

In un’ondata di emozione e rispetto, Brindisi si è stretta nel silenzio per rendere omaggio a Carlo Legrottaglie, il coraggioso carabiniere ucciso mentre proteggeva la comunità. La cerimonia funebre, iniziata alle 11 nella chiesa Santa Maria Madre di Ostuni, ha visto una folla commossa condividere il dolore e la gratitudine per un uomo che ha dato la vita in servizio. Tanta commozione e riconoscenza si sono unite in un abbraccio collettivo, ricordando il suo valore e il suo sacrificio.

Una folla silenziosa si è stretta intorno alla famiglia di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso dai ladri in fuga. Tutta la comunità di Ostuni, provincia di Brindisi, è stata profondamente colpita dalla morte del brigadiere capo avvenuta a pochi giorni dalla sua pensione. A omaggiare la memoria del militare di 59 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le esequie sono cominciate alle 11 nella chiesa Santa Maria Madre, ha partecipato anche il ministro alla difesa Guido Crosetto. Composti nel loro dolore gli anziani genitori, la moglie e le due figlie adolescenti di Legrottaglie.

