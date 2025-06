Brescia Spal e Lucchese sono fuori dalla Serie C ammessa l'Inter Under 23 | Milan Futuro in Serie D

Il panorama del calcio italiano si trasforma ancora: Brescia, Lucchese e Spal escono dalla Serie C 2025-2026, mentre Caldiero Terme e Pro Patria ritrovano il loro posto, e l’Inter Under 23 si prepara a debuttare in Serie C. Un cambiamento che promette emozioni e sfide nuove, segnando un capitolo intrigante nel nostro campionato. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa importante rivoluzione.

Brescia, Lucchese e Spal sono state escluse dalla Serie C 2025-2026. Sono state riammesse Caldiero Terme e Pro Patria ed è stata ammessa alla prossima Serie C anche l'Inter Under 23. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferrero sicuro: «Io ho dato 13 anni della mia vita alla Sampdoria, è nel cuore. Io ci sono per riportarla in Serie A» - Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, esprime il suo profondo legame con il club dopo la dolorosa retrocessione in Serie C.

Saltano Brescia e Lucchese, la Spal rischia grosso e molte altre società di Serie C sono sul filo. Il Piacenza Calcio guarda con interesse perché fallimenti, riammissioni e ripescaggi muteranno i Gironi di Serie D... Vai su Facebook

La SPAL manda il Milan Futuro in Serie D, ma non può iscriversi al campionato, quindi magicamente al suo posto arriverà l’Inter U23. Per coincidenza l'Inter U23 poteva iscriversi in Serie C solo se si liberavano dei posti. Sempre per coincidenza sono fallite Br Vai su X

Ravenna resta in Serie D: tutte le società ammesse, Brescia verso fusione con Feralpisalò - Il Ravenna rimane in Serie D mentre il Brescia potrebbe fondersi con la Feralpisalò per evitare la retrocessione. Secondo ilrestodelcarlino.it