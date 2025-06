Brescia riapre i battenti il tiro a segno riqualificato di Gardone Valtrompia

Brescia torna a puntare sulla precisione e sulla passione, con la riapertura del rinomato tiro a segno di Gardone Valtrompia. Dopo intensi lavori di riqualificazione, la struttura si presenta ora più moderna e funzionale, pronta ad accogliere nuovi appassionati e professionisti. L’evento, arricchito dalla presenza di autorità e esperti del settore, segna una tappa importante per il territorio. La nuova vita di questo storico punto di riferimento promette di scrivere un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Gardone Valtrompia (Brescia), 14 giugno 2025 – Taglio del nastro questa mattina al tiro a segno nazionale di Gardone Val Trompia, dove si è festeggiata la riapertura ufficiale dopo i lavori di riqualificazione che hanno rinnovato completamente la struttura. L’appuntamento, che ha preso il via alle 10,30, ha visto la presenza delle autorità locali tra cui il sindaco di Gardone Giuliano Brunori, esponenti dell’Unione italiana tiro a Segno e rappresentanti delle forze armate, tutti riuniti per celebrare un traguardo importante: la piena operatività degli stand di tiro e dei servizi dopo mesi di interventi finanziati dal Consorzio armaioli italiani con il sostegno del Genio Militare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, riapre i battenti il tiro a segno riqualificato di Gardone Valtrompia

