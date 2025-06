Brescia 14 clandestini pregiudicati rimpatriati

Nelle ultime settimane, Brescia ha preso un'importante decisione per la sicurezza cittadina: 14 cittadini stranieri irregolari e con precedenti sono stati rimpatriati con successo. Coordinati dal Questore Paolo Sartori, le operazioni di polizia hanno dimostrato come l’impegno delle forze dell’ordine possa contribuire a garantire un ambiente più sicuro e rispettoso delle leggi. Questo intervento testimonia il costante impegno per la legalità e la tutela dei cittadini.

Brescia, 14 giugno 2205 – Serie di rimpatri di cittadini stranieri in Italia irregolarmente e con precedenti. A coordinare le operazioni, svolte da Polizia di Stato, Arma carabinieri e polizie locali, è stato in Questore di Brescia Paolo Sartori. E’ accaduto nei giorni scorsi, nel corso delle attività operative di Polizia di Sicurezza finalizzate alla prevenzione ed alla repressione della microcriminalità : a venire allontanati dalla nazione sono stati 14 pregiudicati. Tutti coloro che sono stati controllati e rimpatriati si aggiravano in atteggiamenti sospetti sia nel Capoluogo che in altri Comuni della nostra Provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, 14 clandestini pregiudicati rimpatriati

