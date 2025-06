brennero risolto dopo 17 anni cold case del cadavere senza testa in a22

Dopo 17 anni di mistero, il cold case del cadavere senza testa rinvenuto lungo l'A22 nel 2008 si avvia finalmente alla risoluzione. La svolta sorprendente coinvolge Mustafa Sahin, un giovane di 20 anni originario della Germania, la cui morte è stata attribuita al suo suocero, Alfonso Porpora. La vicenda, che aveva sconvolto l'Alto Adige, si avvicina a una conclusione drammatica e definitiva, portando giustizia a un caso che aveva lasciato tutti senza parole.

E' stato risolto a 17 anni distanza uno dei cold case più clamorosi dell'Alto Adige, quello del cadavere senza testa trovato in uno scatolone lungo l'autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa, nel febbraio 2008. La notizia della svolta nell'inchiesta, che tra l'altro sarebbe già avvenuta alcuni mesi fa, è trapelata in Tribunale a Bolzano. Si tratta del corpo di Mustafa Sahin, ventenne tedesco ucciso dal suocero Alfonso Porpora. Per il momento non ci sono altre informazioni in merito ma non è escluso che gli inquirenti, la prossima settimana, possano fornire ulteriori elementi sul caso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it