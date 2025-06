Breast Unit del Gom in un anno è diventata punto di riferimento per il territorio

La Breast Unit del Gom, in poco più di un anno, ha trasformato il panorama sanitario locale, diventando un punto di riferimento ineguagliabile e contribuendo a ridurre l’emigrazione sanitaria. Con 232 donne assistite nel suo primo anno, questa eccellenza si distingue per competenza e innovazione. Durante l'incontro “Frontiere diagnostiche e terapeutiche nel tumore mammario”, si è sottolineata l’importanza di questa realtà come esempio di eccellenza e di crescita territoriale.

A poco più di un anno dalla sua entrata di attività la Breast Unit del Gom è diventata una realtà solida, punto di riferimento del territorio e deterrente all'emigrazione sanitaria. Se n'è parlao nell'incontro sul tema "Frontiere diagnostiche e terapeutiche nel tumore mammario - Esperienze della.

