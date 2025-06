Breakthrough | Dwayne Johnson nel film di Darren Aronofsky

Darren Aronofsky e Dwayne Johnson uniscono le forze in "Breakthrough", un film avvolto nel mistero che promette di emozionare il pubblico. Questo sodalizio tra il visionario regista e l'icona di Hollywood si preannuncia come un viaggio intenso e coinvolgente, con Johnson nei panni di un ruolo di supporto al protagonista ancora segreto. La sinossi, ambientata nella California meridionale, lascia intuire una narrazione ricca di suspense e profonditĂ emotiva. Il risultato promette di essere un vero capolavoro cinematografico.

L’acclamato regista Darren Aronofsky dirigerĂ Dwayne Johnson nel misterioso film dal titolo Breakthrough. Un articolo del The Hollywood Reporter ha confermato quest’oggi che il colosso di Hollywood “ Dwayne Johnson ” lavorerĂ con Darren Aronofsky nel nuovo film targato A24. La fonte ha riferito che il ruolo assegnato a Johnson sarĂ di supporto al protagonista (non ancora noto). La sinossi di Breakthrough recita: “Nella California meridionale di inizio millennio, un giovane alienato cade sotto l’influenza di un guru motivazionale, il cui fascino inebriante maschera i suoi metodi di manipolazione moralmente discutibili e la sua oscuritĂ nascosta”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it Š Universalmovies.it - Breakthrough | Dwayne Johnson nel film di Darren Aronofsky

