Brasile chiede estradizione di Carla Zambelli dall' Italia coinvolta in hackeraggio

Il Brasile chiede l’estradizione di Carla Zambelli, coinvolta in un caso di hackeraggio e condannata in patria. Il ministro Ricardo Lewandowski ha dichiarato di avere un’idea sulla posizione dell’ex deputata, ora fuggita dall’Italia, dove si trova attualmente. La situazione si fa sempre più intricata, con implicazioni che potrebbero sconvolgere gli equilibri diplomatici e giudiziari tra i due Paesi. Resta da vedere quali sviluppi attendono questa delicata vicenda.

Il ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandowski, ha affermato alla fine di un evento sulla sicurezza pubblica tenutosi oggi a San Paolo, di avere un' "idea" su dove si trovi la deputata Carla Zambelli, che ha lasciato il Brasile, dove è stata condannata dalla Corte suprema a 10 anni e 8 mesi per l'invasione 'hacker' del sistema giudiziario verde-oro, ed il cui nome è nella lista rossa dei ricercati a livello internazionale dell' Interpol. "Poiché in questo campo impera il principio della reciprocità, ci aspettiamo che il governo italiano estradi questa signora in Brasile il prima possibile", ha detto il ministro Lewandowski facendo riferimento al caso di Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per omicidi negli anni '70, detenuto in Brasile nel 2007 e poi estradato nel 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brasile chiede estradizione di Carla Zambelli dall'Italia, coinvolta in hackeraggio

