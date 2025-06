Braida | Allegri la scelta migliore sul mercato Serviva un condottiero

Braida e Allegri: la coppia vincente che il mercato aspettava. L’ex dirigente rossonero sottolinea come con loro il Milan ritrovi la propria identità e autorevolezza, fondamentali in un calcio sempre più competitivo. Max Allegri si rivela il condottiero ideale, capace di guidare il club verso nuovi traguardi e di plasmare una squadra più forte e consapevole. La svolta italiana del club sembra ora più vicina che mai.

L'ex dirigente rossonero: "Con lui e Tare il Milan riprende identità. Max ha l'autorevolezza anche per scongiurare altri episodi poco edificanti dei giocatori. Mi piace molto la svolta italiana del club".

