Brad Pitt 61 anni e zero timidezza | con la fidanzata Ines è il ritorno del playboy

In un mondo che si aspetterebbe di vederlo scivolare verso la tranquillità, Brad Pitt sorprende ancora una volta: a 61 anni, il suo fascino e la sua aura di playboy sono più vivi che mai. La sua camicia in stile "Tyler Durden" svela un carattere audace e intramontabile, mentre cammina mano nella mano con Ines de Ramon a New York. Un ritorno all’epoca d’oro del suo stile senza paura e pieno di charme.

Se qualcuno pensava che a 61 anni Brad Pitt si sarebbe rifugiato in uno stile più sobrio e riflessivo, dovrà ricredersi. L'attore premio Oscar è tornato a sfilare per le strade di New York con un look che grida "bad boy", mano nella mano con la fidanzata Ines de Ramon, splendida come sempre. Brad Pitt, un look da "Tyler Durden goes chic". Difficile ignorare il richiamo al personaggio culto di Fight Club: Brad Pitt ha sfoggiato una camicia in seta color lavanda lucida, portata aperta quel tanto che basta per rivelare il petto (e un filo di abbronzatura studiata). Il tessuto fluido rifletteva le luci della città come fosse stato pensato per il red carpet di un film retrò, ma in versione urbana.