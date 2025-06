Braccia e busto nella corsa ai raggi X con i consigli di coach Rondelli

Scopri come ottimizzare la tua performance con i preziosi consigli di Coach Rondelli: spesso, la chiave per una corsa più fluida e veloce si nasconde nella postura della parte superiore del corpo. Braccia larghe, busto rigido e mani contratte sono errori comuni che compromettono l'efficienza. Impara a allineare correttamente busto, spalle e braccia e trasforma ogni passo in una marcia più efficace, portando la tua corsa a un nuovo livello di prestazioni.

Braccia larghe, busto rigido, mani contratte: molti runner sottovalutano l'importanza della parte superiore del corpo. Ecco come allineare busto, spalle e braccia per rendere la corsa più efficiente.

