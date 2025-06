Botti e fuochi d’artificio in mezzo ai clienti | caos in centro a Reggio Emilia

Un'onda di caos ha scosso il centro di Reggio Emilia nella notte tra il 13 e il 14 giugno, quando ragazzi stranieri hanno scatenato un improvviso spettacolo pirotecnico in piazza Fontanesi. Bottiglie di fuochi d'artificio e petardi sono esplosi tra i tavoli dei clienti, creando pericolo e sconcerto. Sul luogo sono intervenuti forze dell'ordine per riportare la calma e garantire la sicurezza di tutti. La situazione resta critica e sotto controllo.

Reggio Emilia, 14 giugno 2025 – Allo scoccare della mezzanotte di ieri, venerdì 13 giugno, un inaspettato ed evitabile spettacolo pirotecnico è andato in scena in piazza Fontanesi. Alcuni ragazzi stranieri hanno fatto scoppiare dei botti sotto ai tavoli per poi accendere i fuochi d’artificio, alcuni dei quali arrivati pericolosamente vicini ai clienti. Sul posto carabinieri, polizia locale e polizia di Stato impegnati a sedare le tensioni tra due gruppi di giovani. Non si registra per fortuna nessun ferito, nè in conseguenza dei fuochi d’artificio nĂ© per risse o scontri. Tanto caos, quello sì, e soprattutto l’amarezza di assistere allo stesso copione di appena due weekend fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botti e fuochi d’artificio in mezzo ai clienti: caos in centro a Reggio Emilia

In questa notizia si parla di: botti - fuochi - artificio - clienti

