Botte e minacce all' ex compagna per la gestione del figlioletto arrestato dai carabinieri un 37enne

Una notte di paura a Scaletta Zanclea: un uomo di 37 anni, in preda a rabbia e frustrazione, ha minacciato e maltrattato l’ex compagna nel tentativo di gestire il loro figlio. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, portando all’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia. Un episodio che richiama l’attenzione sull’importanza di denunciare ogni forma di violenza domestica e sulla necessità di tutelare le vittime.

Un 37enne di Scaletta Zanclea arrestato per maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei carabinieri ieri notte è scaturito a seguito di una chiamata, effettuata al numero di pronto intervento 112, con la quale la vittima aveva segnalato atti di violenza da parte dell’ex compagno, consistenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Botte e minacce all'ex compagna per la gestione del figlioletto, arrestato dai carabinieri un 37enne

In questa notizia si parla di: carabinieri - arrestato - 37enne - botte

Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi per aver violato un divieto di avvicinamento.

Botte e minacce all'ex compagna per la gestione del figlioletto, arrestato dai carabinieri un 37enne https://ift.tt/IWj1yX0 https://ift.tt/wjs86AZ Vai su X

Botte e minacce all'ex compagna per la gestione del figlioletto, arrestato dai carabinieri un 37enne VAI AL LINK https://cityne.ws/CLEAy Vai su Facebook

Botte e minacce all'ex compagna per la gestione del figlioletto, arrestato dai carabinieri un 37enne; Gonnosfanadiga, botte e minacce alla moglie: 37enne arrestato; Prima le minacce, poi le botte: dopo anni di abusi 37enne denuncia il marito. La picchiava anche davanti ai fi.

Botte all’ex compagna: arrestato dai carabinieri

Scrive messinaoggi.it: I carabinieri dei Scaletta Zanclea hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia.