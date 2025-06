Botafogo-Seattle Sounders | dove vederla orario e probabili formazioni

Il grande giorno è arrivato: al Lumen Field di Seattle si sfidano Botafogo e Seattle Sounders in un match imperdibile del Mondiale per Club. Ti sveliamo orario, dove seguire la diretta in tv e le probabili formazioni per non perdere neanche un secondo di questa emozionante battaglia internazionale. Preparati a vivere un evento calcistico che promette spettacolo e suspense fino all'ultimo minuto!

Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Botafogo-Seattle Sounders.

